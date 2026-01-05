Запретный плод перестал быть сладок: как при помощи уксуса и цитрусов отвадить кота от столешницы

Ветеринарный врач и зоопсихолог Лариса Супникова предложила владельцам кошек методику, позволяющую мягко отучить питомцев от привычки запрыгивать на обеденный стол. Она объяснила, что такое поведение часто продиктовано естественными инстинктами животного: стремлением контролировать территорию с высоты, интересом к запахам пищи или поиском развлечений от скуки, сообщает REGIONS .

Специалист рекомендует применять комплексный подход. Первым шагом является устранение пищевого соблазна, для чего необходимо тщательно убирать еду и крошки со стола после каждой трапезы. Параллельно стоит предложить коту легальную альтернативу в виде устойчивой когтеточки, полки у окна или лежака на возвышении с хорошим обзором.

На время обучения поверхность стола можно сделать неприятной для животного, застелив ее фольгой или двусторонним скотчем. Важную роль играют регулярные активные игры, помогающие питомцу потратить энергию. Правильное поведение, когда кот выбирает свое место, следует подкреплять похвалой или лакомством.

Эксперт подчеркнула, что успех зависит от последовательности действий всех членов семьи и терпения, так как изменение привычки требует времени.

