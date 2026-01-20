Жителям Крыма может угрожать опасность при выезде в страны, которые поддерживают Украину. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил лидер общественного движения «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов. Он прокомментировал задержание директора ялтинской школы на Украине.

Накануне стало известно, что директора школы в Ялте Светлану Турлакову задержали в Киеве. Женщина приехала в украинскую столицу для того, чтобы навестить свою тяжелобольную мать, которая является инвалидом. Однако вместо встречи с родным человеком Турлакову задержали правоохранительные органы.

По мнению Талипова, те, кто участвовал в референдуме 2014 года, открыто поддерживает политику России или активно выражает соответствующую позицию в социальных сетях, за границей могут ожидать неприятности.

По его словам, при въезде в другие страны крымчанин может невольно выдать свое местоположение через социальные сети, на которые выйдут спецслужбы западных стран. При этом человека «показательно» задержат.

Кроме того, некоторые крымчане после 2014 года могут находиться в базе украинского сайта «Миротворец», из-за чего человек также может лишиться свободы и в последствии предстать на Украине перед судом как ее гражданин.

