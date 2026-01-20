В ОП увидели признаки терроризма в системе «баллов за смерть» на Украине

В Общественной палате РФ резко отреагировали на сообщения о системе поощрений для украинских военных за уничтожение российских солдат. По мнению представителей палаты, подобная практика выходит за рамки ведения боевых действий и носит признаки терроризма.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил для РИА Новости, что практика материального стимулирования за убийство российских военнослужащих, о которой сообщают открытые источники, является проявлением терроризма.

Ранее стало известно, что на Украине была запущена цифровая система мотивации для военных, в рамках которой за подтвержденные ликвидации российских солдат начисляются специальные баллы. Эти баллы, как следует из опубликованных данных, можно обменивать на вооружение и технику через онлайн-платформу. По информации РИА Новости, инициатором этой схемы стал Михаил Федоров еще до своего назначения на пост министра обороны Украины.

Комментируя ситуацию, Рогов подчеркнул, что сама идея вознаграждений за лишение жизни людей говорит о деградации моральных принципов. По его словам, подобные механизмы используются не в армиях, а в экстремистских структурах, где убийство становится способом заработка.

Он также отметил, что превращение войны в «систему баллов» и поощрений, завязанных на смерть, ведет к расчеловечиванию и формированию опасной логики, при которой человеческая жизнь теряет ценность. Рогов добавил, что именно такие подходы, по его мнению, являются характерным признаком террористической деятельности.

