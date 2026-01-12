Курорт Красная Поляна переполнен: туристы жалуются на толпы и очереди
Отдых на Красной Поляне в Сочи превратился в давку среди тысяч туристов
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Дорогой зимний отдых на популярном курорте Красная Поляна в Сочи обернулся настоящим испытанием для тысяч туристов, передает портал «Главный Региональный». Отмечается, что в разгар сезона склоны и инфраструктура курорта не справляются с рекордным наплывом отдыхающих.
В социальных сетях активно распространяются кадры, на которых запечатлены огромные толпы людей. Сами отдыхающие сравнивают ситуацию с переполненными пляжами в летний сезон.
Даже те, кто заплатил за путевку на двоих сумму, доходящую до полумиллиона рублей, вынуждены кататься на лыжах и сноуборде среди сотен других людей. Люди отмечают, что такая массовость не только сводит на нет ожидаемый комфорт и удовольствие от отдыха, но и создает прямую угрозу безопасности.
Туристы говорят, что переполненность курорта также негативно сказывается на качестве всех предоставляемых услуг — от работы подъемников до обслуживания в ресторанах и отелях.
Ранее стало известно, что российским туристам в Абхазии теперь придется платить за входы в кафе и рестораны.