Курорт Красная Поляна переполнен: туристы жалуются на толпы и очереди

Дорогой зимний отдых на популярном курорте Красная Поляна в Сочи обернулся настоящим испытанием для тысяч туристов, передает портал «Главный Региональный». Отмечается, что в разгар сезона склоны и инфраструктура курорта не справляются с рекордным наплывом отдыхающих.

В социальных сетях активно распространяются кадры, на которых запечатлены огромные толпы людей. Сами отдыхающие сравнивают ситуацию с переполненными пляжами в летний сезон.

Даже те, кто заплатил за путевку на двоих сумму, доходящую до полумиллиона рублей, вынуждены кататься на лыжах и сноуборде среди сотен других людей. Люди отмечают, что такая массовость не только сводит на нет ожидаемый комфорт и удовольствие от отдыха, но и создает прямую угрозу безопасности.

Туристы говорят, что переполненность курорта также негативно сказывается на качестве всех предоставляемых услуг — от работы подъемников до обслуживания в ресторанах и отелях.

