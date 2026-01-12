В Абхазии вводят депозиты в кафе даже за чашку кофе: российские туристы возмущены

Абхазия, набирающая популярность у российских туристов и даже обгоняющая по их количеству Турцию, столкнулась с волной недовольства из-за новых правил в сфере обслуживания.

Как передает портал «Рязань Онлайн», гости республики, в частности из России, все чаще жалуются на непрозрачные и неожиданные условия посещения кафе и ресторанов.

Ярким примером стал случай с одной российской туристкой, чей визит в заведение обернулся разочарованием. Оказалось, что попасть внутрь ресторана можно было только после внесения платы за вход — 1 тыс. руб.

При этом туристы часто рассчитывают просто осмотреть интерьер или сделать небольшой заказ, что при таких условиях становится невозможно.

Помимо платного входа, в ряде заведений действует система обязательных депозитов. Минимальная сумма такого залога может начинаться от 1,5 тыс. руб. Особенное недоумение у гостей вызывает требование внести депозит даже при намерении заказать всего одну чашку кофе.

