Латвия начнет конфисковывать российские автомобили с 14 февраля 2024 года

Перерегистрация машин с российскими номерами должна быть произведена до 14 февраля 2024 года. В противном случае они будут конфискованы в пользу государства. Соответствующе решение принял латвийский сейм.

Как передает национальная телерадиокомпания LSM, принятые депутатами поправки к закону о дорожном движении также позволяют передать конфискованные автомобили с российскими номерами Украине в качестве военной помощи.

«Кроме того, за езду на российском транспортном средстве, не зарегистрированном в Латвии, могут оштрафовать на сумму от 750 до 2000 евро», - сообщает медиа.

Что касается следующих транзитом через Латвию российских машин, то все они должны покинуть республику в течение суток.