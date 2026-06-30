Леса пустые, а эти набрали семь корзин: где в Подмосковье маслята идут вопреки засухе

Вопреки мрачным прогнозам и жалобам на пересохшие леса, восточные районы Подмосковья преподнесли грибникам неожиданный сюрприз. Пока в соцсетях массово сетуют на отсутствие дождей и приближающуюся аномальную жару, счастливчики из Раменского и Шатурского округов хвастаются полными корзинами маслят, передает REGIONS .

Грибница, почти на 90 процентов состоящая из воды, действительно остановила плодоношение на большей части региона. Народная примета «Будет дождик — будут и грибки» сработала безотказно, и большинство лесов сейчас пустуют. Однако восточное направление живет по собственным законам: сосновые боры и мшистые низины лучше удерживают влагу даже в засушливую погоду.

В Раменском округе грибники вынесли из леса сразу четыре трехлитровых ведра маслят — от крохотных до взрослых экземпляров. Абсолютный же рекорд сезона установлен под Шатурой, где двое местных жителей за один выход наполнили семь корзин. По их словам, маслята прятались во мху, где сохранилась необходимая влага, и собирать их можно было практически горстями с одного места. Эксперты связывают такую неравномерность урожая с особенностями лесного микроклимата восточных территорий. Любителям «тихой охоты», планирующим вылазку в ближайшие выходные, советуют ориентироваться именно на это направление.