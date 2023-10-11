«Лидер списка Всемирного наследия ЮНЕСКО»: пострадают ли достопримечательности Израиля от обстрелов ХАМАС

ХАМАС и армия Израиля продолжают взаимные обстрелы, число жертв неуклонно растет. Страна до начала войны была излюбленным местом туристов. Однако сейчас многие достопримечательности и культурные объекты Израиля под угрозой уничтожения.

Пресс-секретарь туроператора Space Travel Антон Тримайлов подчеркнул, что основные действия разворачиваются в юго-западной части страны. Эта территория достаточно удалена от большинства популярных достопримечательностей, таких как Мертвое море, Иерусалим, Тель-Авив и морской курорт Эйлат.

«Нам сложно предвидеть, как будет развиваться ситуация, однако Израиль является одним из лидеров списка всемирного наследия ЮНЕСКО. В общем, вопрос довольно тонкий: все зависит от того, в каком направлении будет развиваться конфликт и на какой территории», — заметил Тримайлов.

На данный момент, по его словам, ни одна достопримечательность не пострадала. Если бои продолжатся на текущих территориях, то трагедии не случится. Что касается российских туристов, то Израиль после завершения пандемии не полностью восстановил турпоток из РФ, продолжил эксперт.

«На момент начала боевых действий, согласно данным АТОР, по линии туроператоров в стране находилось около 150 организованных туристов. Основная часть россиян в стране — это «зимовщики», репатрианты и лица с двойным гражданством. Еще около 200 организованных туристов должны были отправиться в ближайшие две недели», — пояснил Тримайлов.

Всем россиянам разъяснили возможные риски пребывания в стране, и они имели право в любой момент отказаться от тура с полным возмещением стоимости.

«По нашей информации, все туристы воспользовались этой возможностью», — подчеркнул эксперт в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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