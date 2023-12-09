«Лишение свободы»: выяснилось, какое наказание грозит мужчине, который стрелял в сотрудников Росгвардии

Столичный СК возбудил уголовное дело после ранения двух сотрудников Росгвардии, сообщил ТАСС. Мужчин ранил росгвардейцев из огнестрельного оружия: один из них был ранен в щеку, второй — по касательной в голову. Позже подозреваемый в нападении был задержан.

Юрист Ксения Корсукова рассказала, какое наказание грозит за нападение на сотрудников Росгвардии.

«Закон защищает от противоправных действий представителей власти, то есть должностных лиц правоохранительного или контролирующего органа. Также защищены иные должностные лица, наделенные распорядительными полномочиями», — пояснила Корсукова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, если сотрудники Росгвардии находились при исполнении прямых обязанностей, а их здоровью и жизни был нанесен вред, действия будут квалифицированы по ч.2 ст. 318 УК РФ.

«То есть как применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Наказанием по этой статье выступает лишение свободы на срок до десяти лет», — заключила собеседница.

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