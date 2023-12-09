«Виновного накажут»: выяснилось, что грозит пенсионеру, который избил сожительницу кастрюлей

Житель Ногинска избил сожительницу кастрюлей, потому что та была недовольна его увлечением алкогольными напитками. Как сообщает SHOT, 60-летний Дмитрий угрожал убить женщину, но ей удалось спастись и добраться до травмпункта. Врачи диагностировали у нее раны головы и плеч, сотрясение мозга и перелом носа.

После осмотра пострадавшей наложили швы и госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Юрист Алла Георгиева рассмотрела ситуацию и рассказала, какое наказание грозит мужчине за жестокое избиение

«Очень странно, что вопрос о возбуждении уголовного дела еще решается. Когда человек попадает в медицинское учреждение, врач спрашивает, при каких обстоятельствах получены травмы, чтобы квалифицировать их как бытовые или производственное», — пояснила Георгиева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как предположила эксперт, женщина наверняка пояснила медикам причины травм. По ее словам, бесспорные поводы для возбуждения дела уже имеются.

«От того, сколько времени проведет пострадавшая в больнице зависит степень тяжести совершенного деяния и, соответственно, наказание. Однозначно, это наказание будет уголовным. Если вред здоровью окажется легким, виновный отделается либо штрафом до 40 тыс рублей, либо арестом на срок до четырех месяцев», — отметила собеседница.

Однако юрист предполагает, что причиненный вред окажется более тяжелым, поэтому мужчину ждет более суровое наказание за избиение.

«За побои виновного накажут: либо обязательные работы сроком до 360 часов, а если подтвердиться угроза убийством, то до 480, либо лишение свободы на срок до двух лет. Если окажется, что мужчина распускал руки систематически, могут посадить и на три года», — поделилась оценкой эксперт.

Возраст мужчины не поможет мужчине избежать уголовной ответственности. Смягчающим обстоятельством могут послужить только заболевания, если они есть.

«60 лет — это не такой уж критичный возраст, чтобы быть освобожденным от ответственности. В России перед законом все равны. Виновный достиг возраста уголовной ответственности, а значит должен отвечать за свои деяния», — заключила собеседница издания.

Ранее житель Подмосковья зарезал младшего брата из-за бытовой ссоры.