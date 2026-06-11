Любовь за биткоин: мошенники на сайтах знакомств заманивают жертв криптоинвестициями

Мошенники освоили новую территорию для охоты за жертвами — сайты знакомств. Вместо романтики они предлагают заработок на криптовалюте, но за красивыми обещаниями скрывается хорошо отрепетированная психологическая обработка. Киберэксперт Владимир Зыков рассказал RT , как распознать лже-инвестора и не потерять деньги.

Главное заблуждение жертв — думать, что их обманули с помощью какой-то хитроумной финансовой технологии. На самом деле, как объясняет главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков, мошенники не используют гениальные криптоалгоритмы. Их оружие — обычная психологическая обработка, поставленная на поток.

Схема стара как мир, но от этого не менее эффективна. Злоумышленники регистрируются на сайтах знакомств, выбирают цель и начинают виртуальный роман. Они не торопят события. Сначала — долгий период ухаживаний: комплименты, забота, интерес к делам и переживаниям жертвы. Создается полная иллюзия искренней симпатии.

Только после того, как человек расслабляется и начинает доверять, разговор незаметно переходит к деньгам. Как бы между делом «возлюбленный» упоминает, что неплохо зарабатывает на криптовалюте.

«Мол, я сам так зарабатываю, могу показать, есть надежная площадка, попробуй с небольшой суммы», — поделился он.

Чтобы жертва окончательно поверила, мошенники идут на хитрость. На первых порах жертве даже демонстрируют «прибыль». Или дают возможность вывести небольшую сумму — несколько тысяч рублей. Это нужно для одного: создать иллюзию, что все честно и действительно работает.

Человек видит реальные деньги на своем счете (пусть и небольшие) и теряет бдительность.

Дальше начинается настоящий прессинг. Жертве предлагают вложить уже серьезную сумму. Аргументы разные: «сейчас удачный момент», «скоро курс взлетит», «нужно дособирать до минимального порога вывода».

Когда крупные деньги переведены, появляются новые препятствия. Жертве сообщают, что нужно оплатить налог, комиссию за вывод или разблокировку счета. Человек, который уже вложился и видит в личном кабинете красивые растущие цифры, готов отдать еще. Ведь кажется, что это последний шаг до огромной прибыли.

В какой-то момент жертва понимает, что вывести деньги невозможно. А потом исчезает и сам «возлюбленный инвестор». Его аккаунт удален, телефон не отвечает. Человек остается с пустым кошельком и разбитым сердцем.

Эксперт советует помнить простое правило: никто, кто искренне заинтересован в человеке, не будет настойчиво предлагать финансовые схемы и давить на срочность. Особенно если знакомство происходит на сайте знакомств, а не на инвестиционной платформе. Любовь и криптовалюта — опасное сочетание, особенно когда об этом пишет незнакомец из интернета.