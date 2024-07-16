Лучших представителей уличной культуры и спорта определили в Московской области

В минувшее воскресенье в парке «Березовая роща» в Дмитрове прошел региональный этап первой и единственной в мире международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» VII президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое выступило организатором мероприятия.

Соревнования провели по нескольким направлениям — скейтбординг, трюковой самокат, BMX, воркаут, трикинг, брейкинг.

«КАРДО — проект для нас новый, но мы уже рады нашему плотному сотрудничеству. Совсем недавно мы вместе ездили на Донбасс — спортсмены передали молодежи в Донецк в рамках акции «Доброе дело» самокаты, bmx велосипеды, организовали мастер-классы. А сейчас мы совместно провели первый на территории Московской области региональный молодежный конкурс в области уличной культуры и спорта», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в конкурсе приняли участие 200 человек, победители каждого направления будут представлять регион на Гранд-финале конкурс-премии «КАРДО», который пройдет в Ставрополе в августе. В ведомстве уточнили, что победу в направлении BMX одержал Матвей Шарыгин, скейтбординг — Павел Олейник, трюковой самокат — Павел Горин, лучшим в воркауте стал Илья Гармаш, в трикинге — Егор Кравец, в брейкинге — Даниил Ефимов.Подробности о конкурс-премии «КАРДО» размещены здесь.

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