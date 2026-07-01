Масштабная кампания 2026 года: в Одинцово прошло первое заседание штаба общественного наблюдения

В округе Одинцово состоялось первое заседание штаба общественного наблюдения за выборами, которые пройдут в Московской области с 18 по 20 сентября 2026 года. В единый день голосования жителям региона предстоит избрать депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и представителей местных советов.

Секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс представил ключевые параметры предстоящей кампании. В региональные списки избирателей включено более 6 миллионов человек. Организацией процесса займутся 56 территориальных избирательных комиссий, в подчинении которых находятся 3925 постоянных участковых комиссий.

Дополнительно планируется образовать 51 участок в местах временного пребывания граждан — в больницах, аэропортах, а также в следственных изоляторах и иных учреждениях, где содержатся обвиняемые и подозреваемые. Голосование продлится три дня.

Руководителем штаба общественного наблюдения назначена первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. Она напомнила, что с 2018 года Общественная палата является полноценным субъектом общественного контроля и имеет право направлять своих наблюдателей на все избирательные участки. Для Подмосковья эта практика уже стала привычной.

Регион традиционно входит в число лидеров по числу общественных наблюдателей. В 2026 году Общественная палата обеспечит присутствие своих представителей на каждом избирательном участке Московской области.

Отметим, что в состав штаба вошли эксперты, юристы и мониторинговые группы. Их задачи — оперативно фиксировать обращения граждан, анализировать обстановку на участках и предоставлять комментарии по любым вопросам, связанным с ходом голосования. Основная цель работы штаба — гарантировать строгое соблюдение законодательства и максимальную прозрачность процедуры на всех этапах. В штабе подчеркнули, что открыты для взаимодействия со всеми, кто заинтересован в объективном наблюдении за выборами.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Подмосковья запустила канал в мессенджере MAX.