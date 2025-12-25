Мособлизбирком запустил канал в мессенджере MAX

Центральная избирательная комиссия Московской области запустила официальный канал в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщили в социальных сетях Мособлизбиркома.

В новом канале пользователей будут информировать о внутренней организационной работе по подготовке к выборам, а также рассказывать о просветительских мероприятиях для сотрудников и молодых людей. Кроме того, жители смогут узнать о деятельности по повышению цифровой грамотности и профессионализма организаторов избирательного процесса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.