Мособлизбирком запустил канал в мессенджере MAX

Избирательная комиссия Подмосковья запустила канал в мессенджере MAX
Фото: [istockphoto.com/Tippapatt]
Центральная избирательная комиссия Московской области запустила официальный канал в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщили в социальных сетях Мособлизбиркома.
В новом канале пользователей будут информировать о внутренней организационной работе по подготовке к выборам, а также рассказывать о просветительских мероприятиях для сотрудников и молодых людей. Кроме того, жители смогут узнать о деятельности по повышению цифровой грамотности и профессионализма организаторов избирательного процесса.
