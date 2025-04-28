Масштабное отключение света в Европе поставило энергетиков в тупик

По причине масштабного сбоя энергосистемы Испании и Португалии лишились свыше 10 ГВт мощности. Такие данные Financial Times сообщила, сославшись на информацию испанского оператора электросетей.

Согласно оценкам издания, случившийся сбой стал одним из самых крупных в новейшей истории Европы. Он коснулся миллионов людей, живущих в Мадриде, Барселоне, а также различные регионах Португалии.

Из-за сбоя подачи электроэнергии также фиксируются серьезные неполадки в работе интернета. По сведениям международной службы мониторинга интернета NetBlocks, уровень стабильного подключения к интернету сократился до 17%, а 83% пользователей испытывают проблемы при попытках попасть в сеть.

Сбой оказал влияние и на работу испанских атомных электростанций. Как написала газета El Pais, в Испании АЭС прекратили производить и подавать электроэнергию «по соображениям безопасности». При этом подчеркивается, что внутренние системы каждого из подобных объектов, находящихся в стране, продолжают функционировать на дизельных установках. Что касается восстановления работы испанских электросетей, то, по расчетам энергетиков, на это уйдет от 6 до 10 часов. Случившийся сбой местные специалисты называют «исключительным и чрезвычайно необычным».

Ранее стало известно, что проблемы с подачей электричества также возникли во Франции.