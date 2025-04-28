Испания, Португалия и часть Франции остались без электричества

Западные СМИ сообщили, что в целом ряде западноевропейских стран произошло масштабное отключение электроэнергии. Было обесточено множество населенных пунктов. В частности, об этом сообщил телеканал laSexta.

Отключение света случилось в очень большом количестве районов Испании. Оно постигло не только Севилью, Валенсию, Барселону, но и столицу Мадрид. Из-за этого в ряде мест полностью парализовано уличное движение, так как светофоры прекратили свою работу. Из-за блэкаута отмечены серьезные перебои в работе аэропорта Мадрид-Барахас. Метро прекратило работу полностью. Серьезные перебои возникли и со связью.

Схожая ситуация в соседней Португалии, поскольку перебои в подаче электроэнергии затронули и ее регионы. По утверждению прессы, похожая обстановка наблюдается в Андорре, а также части Франции. При этом нет никаких комментариев от властей, из-за чего появились перебои со светом, и когда подача электричества возобновится.

Ранее сообщалось, что в Грузии произошла поломка в энергосистеме, и по этой причине оказалась обесточенной вся Республика Абхазия. Возникли проблемы со светом и на самой грузинской территории, там наблюдались проблемы с подачей электроэнергии почти во всех районах страны.