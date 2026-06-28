Мечта, гордость, единство: в подольском парке развернули масштабную программу для молодежи

Сотни молодых людей из разных уголков Московской области съехались в подольский парк Талахилина на главный молодежный фестиваль региона. Гостей ждут спортивные и образовательные площадки, мастер-классы и фотозоны. Символом праздника стал арт-объект «Конь-огонь», расписанный в технике Гжель, а программа строится вокруг трех смыслов: «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России».

27 июня парк Талалихина в Подольске превратился в эпицентр молодежной жизни Подмосковья. Сюда съехались жители из разных городов региона, чтобы стать частью масштабного областного праздника. Для гостей работают спортивные, образовательные и патриотические площадки, проходят развлекательные мастер-классы и ярмарка.

Эльгюн Микаилова и Халида Ганберова приехали из Клина. Девушки признались, что в Подольске они впервые, и город их приятно удивил благоустроенностью. В парке они успели посетить ярмарку и попробовать шоколад ручной работы от местного мастера. Еще одна гостья — Валерия Трофимишина из Наро-Фоминска — также отметила уют и красоту Подольска.

Главным символом Дня молодежи стал арт-объект «Конь-огонь», который в технике Гжель расписал художник Степан Барнев. Мастер признался, что для него это был интересный опыт — создавать русские узоры не на керамике, а в формате уличного арт-объекта.

Организаторы подчеркнули, что программа фестиваля построена вокруг трех ключевых смыслов: «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России». Праздник продолжается, и каждый находит здесь занятие по душе.