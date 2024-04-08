Медикаменты для фронтового лазарета собрали обучающиеся и преподаватели Чеховского техникума

Обучающиеся и преподаватели Чеховского техникума активно участвуют в акции «Мы вместе». Так, в этот раз они собрали медикаменты для фронтового лазарета, внеся свой вклад в поддержку тех, кто нуждается. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Примечательно, что помимо сбора медикаментов, обучающиеся по профессии «Швея» совместно с волонтерской организацией Серпуховского городского округа «Серпухов для СВОих» шьют теплые олимпийки для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

«Участие в акции «Мы вместе» позволяет студентам и преподавателям Чеховского техникума проявить свою гражданскую позицию и внести свой вклад в общее дело поддержки тех, кто защищает нашу Родину», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что все подарки от школьников, сделанные в рамках «Недели добрых дел», уже доставили на Донбасс.