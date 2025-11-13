Медлить нельзя: в Дубне восстановят лесопарковую зону и защитят старые деревья от болезней

В Дубне в лесопарковой зоне у улицы Лесной начнут восстанавливать зеленые насаждения. Повторное обследование территории провели вместе с активистами и дендрологом Михаилом Алихашкиным.

«Нужно действовать, медлить нельзя, поскольку заболевания и вредители могут распространиться дальше», — добавил Михаил.

Специалисты выявили грибковые болезни деревьев, в том числе рак-серянку у сосен, а также вредителей, угрожающих вековым елям.

В рамках благоустройства планируется расчистка сухостоя, высадка новых деревьев, выделение защитных зон для краснокнижных растений и другие меры для повышения комфорта и безопасности жителей. Реализация проекта намечена на 2026 год.