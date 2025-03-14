Президент России ознакомился с призывом главы США пощадить военных ВСУ

Президент РФ Владимир Путин сказал, что ознакомился с призывом главы США Дональда Трампа пощадить украинских военных, оказавшихся заблокированными на территории Курской области. Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера», — заявил лидер России.

При этом Путин попросил обратить внимание на то, что, вторгшиеся на чужую территорию украинские боевики были уличены в многочисленных преступлениях, совершенных в отношении гражданских лиц. По его словам, чтобы призыв главы США был эффективно исполнен, руководство Украины должно приказать своим подчиненным сложить оружие, а также побудить сдаться в плен.

Ранее стало известно, что, пытаясь покинуть Курскую область, украинские военные побросали большое количество западной техники. Среди оставленных экземпляров также есть БМП Bradley, гаубицы M-777, а еще американские танки M-1 Abrams.