Медведи вышли в город: жители шокированы ночными прогулками хищников

Жители Кемерова делятся тревожными видео. Ночью с пятницы на субботу на Металлплощадке заметили медведя, который бродил по улицам и убегал от движущегося автомобиля. Через два дня, по сообщениям подписчиков, косолапого видели уже в другом месте. А в Крапивинском округе — еще одного хищника у фермы. Местные жители опасаются за свою безопасность, пишет VSE42.Ru со ссылкой на соцсети.

Кемерово столкнулся с необычной напастью. В социальных сетях один за другим появляются ролики с участием диких животных. На одном из видео, снятом в ночное время на Металлплощадке, видно, как медведь спасается бегом от автомобиля, который движется по улице. Зверь не выглядит испуганным до ужаса, но явно старается держаться подальше от людей и машин.

Один из читателей, комментируя ситуацию, выразил общую тревогу: «Пока эти медведи кого-нибудь не сожрут, все будет хорошо». Фраза, полная мрачной иронии, точно передает настроение горожан: никто не хочет оказаться на месте добычи.

Через два дня, по данным тех же подписчиков, того же или другого косолапого заметили уже в ином районе Кемерова. География перемещений хищника расширяется. На этом новости о диких гостях не заканчиваются.

Отдельное сообщение пришло из Крапивинского округа. Там еще один медведь вышел прямо к ферме. Животное, судя по всему, ищет легкую добычу или просто сбилось с пути, но его присутствие вблизи человеческого жилья не сулит ничего хорошего.

Однако пока достоверность видео представители местной власти не комментировали.

Ранее сообщалось, что следы крупного медведя нашли рядом с жилыми постройками под Звенигородом в Подмосковье.