Шаги за забором: следы крупного медведя нашли рядом с жилыми постройками под Звенигородом

В деревне Скоково, которую от центра Звенигорода отделяют всего два километра, местные жители пребывают в серьезном беспокойстве. На окраине этого населенного пункта кто-то обнаружил довольно крупные, причем свежие и хорошо различимые следы, оставленные бурым медведем. Характер отпечатков лап говорит о том, что хозяин леса не ограничился коротким проходом через эти места. Он устроил себе полноценную прогулку — и происходило это совсем рядом с жилыми постройками, сообщил REGIONS.

Корреспонденту REGIONS удалось выяснить у охотоведа Валерия Аксенова, что могло стать причиной столь неожиданного визита крупного дикого зверя. Как пояснил специалист, то, что косолапые появляются вблизи человеческого жилья в первый летний месяц, — это обычное для данного времени года явление.

«Главная причина — это банальный голод. В июне естественных кормов в лесу еще может не хватать, поэтому животные выходят на поиски пропитания поближе к человеку. Кроме того, сейчас у медведей период гона. В это время особенно активны молодые особи в возрасте 3–4 лет, которые только начинают самостоятельную жизнь. Из-за отсутствия опыта и природного любопытства они часто выходят к деревням, привлеченные запахами еды с мусорных свалок и частных подворий», — пояснил специалист.

В областном Министерстве экологии и природопользования постарались умерить тревогу граждан. Там заверили, что численность бурых медведей в регионе устойчиво низкая — речь идет примерно о 10–15 особях. На территории Подмосковья такие большие хищники встречаются в основном в удаленных, не тронутых человеком лесных массивах, которые находятся рядом с границей Тверской области. Впрочем, фиксация их следов в одиночных случаях происходит каждый год, причем в совершенно разных местах региона.

Сотрудники Минэкологии также воспользовались ситуацией, чтобы еще раз напомнить жителям основные правила безопасного поведения в лесу.

«Не ходите в лес в одиночку — держитесь так, чтобы всегда слышать своих спутников. Одевайтесь ярко: кричащие цвета не только помогут быть заметными, но и отпугнут диких животных. Обязательно берите с собой свисток или другие громкие средства для подачи сигналов. Особенно важно не приближаться к медвежатам — рядом всегда может находиться их охраняющая мать», — посоветовали в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули: если хищник замечен прямо в черте населенного пункта, о случившемся требуется немедленно поставить в известность единую службу спасения по телефону 112.

Ранее сообщалось, что экзотический сосед невольно разделил деревню в Подмосковье на два враждующих лагеря.