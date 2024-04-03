Мэр Терехов заявил о разработке планов по полной эвакуации Харькова

У властей Харькова существуют конкретные планы по эвакуации населения из города, в случае, если такая экстренная необходимость возникнет, проинформировал в эфире украинского телемарафона глава местной администрации Игорь Терехов.

В то же время, как подчеркнул мэр Харькова, городские власти пока не намерены данные планы реализовывать.

«Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова... Никакой паники в городе нет», — пояснил Терехова.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.