Мэра Сорренто поймали со взяткой во время ужина

В Италии силовиками был арестован мэр города Сорренто Массимо Коппола вместе с помощником при получении взятки в размере €6 тыс. Об этом сообщила Финансовая гвардия страны.

Фигурантов арестовали накануне вечером во время ужина, где мэр и его приближенный получили деньги от бизнесмена, который ранее благодаря их участию выиграл контракт на школьное питание. Уточняется, что цена трехлетнего подряда равнялась €4,5 млн.

При этом полученная взятка оказалась лишь частью более крупного «поощрения», оцененного итальянскими силовиками в €120 тыс. Кроме того, следователи выяснили, что этот же бизнесмен ранее уже передавал Копполе €50 тыс. в качестве благодарности за победу в конкурсе на ремонт детсада. В ходе обыска в доме у политика были обнаружены более €34 тыс. наличными.

Ранее стало известно о том, что бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получении взятки.