Метеорологи предрекли югу России экстремальную погоду

Метеорологи предупредили, что в августе южные регионы России столкнутся с экстремальной погодой — аномальной жарой за +40°C, за которой последуют мощные ливни и штормы. В то же время жителей Центральной России, включая Москву, ждет прохладное и переменчивое лето. Об этом сообщает Lenta.ru.

Август на юге России может стать испытанием для местных жителей — синоптики прогнозируют череду погодных катаклизмов. Сначала регион накроет аномальная жара с температурами выше +40°C, а затем придут ливни, грозы с градом и штормовым ветром. Метеоролог Александр Сергеев не исключает риска локальных наводнений в отдельных районах.

В отличие от юга, в Центральной России, включая Москву, август будет прохладным. Столичным жителям не стоит рассчитывать на устойчивое тепло — погода останется переменчивой, с частой облачностью и температурой ниже сезонной нормы. По данным некоторых синоптиков, дневные показатели в Москве могут опускаться до +15…+22°C, что на 3–5 градусов холоднее обычного.

Ранее стало известно, почему погода в Москве тревожит синоптиков.