Межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» начался в Московской области

В итоговых состязаниях примут участие представители Татарстана, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Свердловска и Подмосковья, они будут бороться за звание лучшего молодого специалиста в управлении складированием. Чемпионат будет проходить в 11 образовательных учреждениях области. Среди них — Губернский колледж, техникум имени С. П. Королева, колледжи «Энергия», «Московия», Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова и так далее. В Подмосковье проведут соревнования по 26 компетенциям, включая кинологию, сантехнику, гидрометеорологическую безопасность, лазерные и облачные технологии и другие. В ведомстве уточнили, что итоговый этап чемпионата пройдет в 27 регионах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.