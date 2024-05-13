Межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» начался в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минобразования МО]
В Подмосковье стартовал итоговый межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» — 2024, его открытие прошло на базе Серпуховского колледжа. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В итоговых состязаниях примут участие представители Татарстана, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Свердловска и Подмосковья, они будут бороться за звание лучшего молодого специалиста в управлении складированием. Чемпионат будет проходить в 11 образовательных учреждениях области. Среди них — Губернский колледж, техникум имени С. П. Королева, колледжи «Энергия», «Московия», Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова и так далее. В Подмосковье проведут соревнования по 26 компетенциям, включая кинологию, сантехнику, гидрометеорологическую безопасность, лазерные и облачные технологии и другие. В ведомстве уточнили, что итоговый этап чемпионата пройдет в 27 регионах России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.