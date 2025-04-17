Власти Молдавии активно предпринимают попытки по лишению Гагаузии статуса автономии, а руководителя региона Евгению Гуцул задержали под выдуманным предлогом. Как сообщил ТАСС, такую позицию во время брифинга выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, решение Конституционного суда Молдавии признать «неконституционной» статью закона об автономии Гагаузии было политически мотивировано. Принятая в 1994 году норма позволяла членам парламента региона принимать участие в назначении прокурора автономии. После изменений кандидатура будет утверждаться Высшим советом прокуроров Молдавии и генеральным прокурором в Кишиневе.

Также Захарова упомянула «баснословные штрафы», которыми облагаются проживающие в Гагаузии граждане за получение социальных выплат посредством российского Промсвязьбанка. Кроме того, она заявила, что политики и чиновники, которые с 10 апреля используют данную практику, живут благодаря грантам западных фондов или же вовсе являются гражданами других стран.

«Мы решительно осуждаем тоталитарные методы молдавских властей, которые применяются в отношении Гагаузии, призываем профильные международные структуры обратить внимание на вопиющее попрание прав человека и национальных меньшинств и заставить Кишинев прекратить удушение гагаузского народа. Ведь все это происходит в центре европейского континента, именно в той его части, которая под опекой западноевропейских государственных общественных деятелей, что так заботятся о правах человека», — подчеркнула в своем заявлении Захарова.

Ранее стало известно о том, что 28 апреля состоятся выборы в парламент Молдавии.