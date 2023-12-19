«Мой товарищ превратился в килограмм мяса»: разведчик СВО рассказал о страшных минах, которые используют ВСУ

Калининградский боец СВО Виктор Р., как и любой разведчик, умеет обращаться с минами. Солдат может обезвреживать вражеские ловушки и ставить свои. О саперских уловках и самых коварных минах он рассказал нашему корреспонденту.

По словам мужчины, чаще всего на передовой бойцы наступают на «лепестки» — мины, которые прячутся в траве и реагируют на наступившую их ногу. Но помимо них есть и другие экземпляры, готовые повредить не только ногу. На армейском жаргоне они называются «лягушками» или «ведьмами».

«Мины ОЗМ-72 использовали еще в Афгане. Они подлетают и бьют под живот, то есть разрывают человека пополам. Такая мина противная! Она весит около пяти кг и, подлетая, взрывается у пупка. Там никакой бронежилет не спасет», — отметил боец, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эти выпрыгивающие мины разработали еще в СССР, но и сейчас они актуальны. Спастись от такой не получится. Да и саперы придумывают разные уловки, чтобы уничтожить противника, даже профессионала.

Виктор раскрыл, что сам неоднократно устанавливал взрывчатые «подарки» с двойным дном. И один его товарищ однажды попался на такой сюрприз, оставленный украинцами.

«Я видел, как мой товарищ превратился в килограмм мяса. Он пошел разминировать ТМ-ку — противотанковую мину. Он выкрутил запал от верхней мины, не зная, что под низом лежит другая. А потом оказалось, что внизу фугас, который никогда в жизни не разминируешь, его только подрывать надо. Фугас сразу сработал. Так пацан и погиб», — вздохнул Виктор.

Ранее мы рассказывали, как трое бойцов СВО едва не погибли из-за мины, выезжая из Бахмута.