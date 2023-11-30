Молодежный форум «Мы — Россия» проходит в Подмосковье

«И мы решили провести большое мероприятие, пригласить ребят со всех новых территорий к нам в гости, чтобы поближе познакомиться, подружиться, рассказать про Подмосковье, показать, что мы рядом, мы — одна семья, мы — Россия», - сказала министр.