Молодежный форум «Мы — Россия» проходит в Подмосковье
Фото: [МИСК МО]
Молодежный форум «Мы — Россия» проходит в подмосковном Наро-Фоминске. В нем принимают участие пять сотен человек со всей области и из новых территорий — ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Как отметила глава МИСК Подмосковья Екатерина Швелидзе, у региона тесные связи с Донбассом.
«И мы решили провести большое мероприятие, пригласить ребят со всех новых территорий к нам в гости, чтобы поближе познакомиться, подружиться, рассказать про Подмосковье, показать, что мы рядом, мы — одна семья, мы — Россия», - сказала министр.
В первый день форума делегация посетила Главный храм ВС РФ и музей «Дорога памяти».
В программе также — медиашкола, обсуждение актуальных вопросов, привлечение гранатового финансирования на реализацию проектов. В завершение пройдет праздничный концерт.