Мощное наводнение на юге Бразилии убило 147 человек

Сильнейшие осадки вызвали наводнение на юге Бразилии. Спасательное ведомство штата Риу-Гранди-ду-Сул информирует, что погибли уже 147 человек. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на зарубежные источники.

Бразильские телеканалы уже несколько дней освещают серьезные наводнения в Бразилии. Там идут мощные ливни, из-за которых поднялся уровень воды в реках. Поселения затапливает активно, и не все были готовы эвакуироваться из опасной зоны.

Лишь недавно было известно о 143 погибших. Однако по последним данным, в Риу-Гранди-ду-Сул умерли 147 человек. Более 800 пострадали, а судьба 125 остается неизвестной.

Недавно также произошли наводнения в Афганистане: жертвами буйства стихии стали 300 человек.

В России в этом году по весне случились активные паводки. Все началось с прорыва дамбы в Орске, а затем угроза подтопления распространилась почти по всему Уралу. Причина была в обильном снеге, дамбах, ливнях и других факторах, которые сложились в печальную картину. Благодаря работе спасателей и бдительности жителей удалось избежать жертв.

Ранее сообщалось, что россияне спасались в затопленном Дубае.