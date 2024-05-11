Более 300 человек погибли при мощном наводнении в Афганистане

Внезапные наводнения опустошают Афганистан: тысячи домов были разрушены буйством стихии, а жертвами числятся более 300 человек. Об этом пишет KP.RU .

Мощное наводнение пришло в афганскую провинцию Баглан. В ООН страны отметили, что разрушительная стихия пришла в регион неожиданно после ливней, все залило водой.

«Внезапные наводнения опустошают Афганистан, в результате чего погибли более 300 человек в Баглане и разрушено более тысячи домов», — сказано в сообщении организации в соцсети.

Итогом наводнений стала гибель более 300 человек. Также известно о разрушении не менее тысячи домов. Сколько среди погибших детей не уточняется, данные о пострадавших и жертвах еще могут обновиться.

Напомним, что в России происходила сложная ситуация с паводками с приходом весны. В Оренбургской области прорвало дамбу, начало затапливать Орск. Было подмыто или затоплено более тысячи домов по всему региону, жители эвакуировались как могли. Также им помогали спасатели. Были и погибшие, но их смерть не была связана с паводками. Мэр Орска заявил, что не уйдет в отставку на фоне ЧП.

Ранее сообщалось, как россияне спасались в затопленном Дубае.