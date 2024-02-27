Мураховский: ВСУ пришлось применить танки Abrams под Авдеевкой, так как другие кончились

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ поразили первый поставленные ВСУ американский танк M1 Abrams. Это произошло на Авдеевском направлении в Бердычах. Заметив передвижение вражеской бронетехники, военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады атаковали движущиеся цели.

Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский пояснил, как указанная бронетехника оказалась именно на Авдеевском направлении. По его словам, все просто: просто кроме взвода американских танков Abrams, других у украинских войск на этом участке фронта не осталось.

«На Авдеевском направлении ВСУ применили не менее взвода танков Abrams американского производства — это три или четыре машины. Ранее они упорно держали их в резерве, однако им пришлось их задействовать, так как на этом участке благодаря нашим военным у них кончились все другие танки», — цитирует аналитика РИА Новости.

Оценивая потенциал Abrams M1A1 Мураховский сообщил, что все они имеют урезанные версию комплекта связи и версию бронирования: с них сняты комплекты урановой брони, пояснил эксперт.

«Помимо этого, танк не оснащен комплектом защиты сверху и не имеет средств противодействия БПЛА. Скорее легкая цель для наших», — заключил специалист.

Ранее Макрон заявил, что страны ЕС рассматривают вариант отправки войск стран Евросоюза на Украину.