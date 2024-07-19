На Кубани нашли тело утонувшей сапбордистки

В акватории Туапсинского района на Кубани обнаружено тело пропавшей из Петербурга туристки, сообщает РИА Новости , ссылаясь на группу администрации в социальных сетях в пятницу, 19 июля.

По данным спасателей, тело было обнаружено в районе Ольгинки недалеко от пансионата «Шахтинский текстильщик» в акватории Туапсинского района, и внешне девушка подходит под описание той, что пропала неделю назад.

Напомним, что 11 июля сапборды трех туристок унесло в открытое море: одна девушка смогла сразу же вернуться на берег, вторую нашли в радиусе 400 метров от берега, а вот третью искали почти неделю. Другие подробности уточняются.

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