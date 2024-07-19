В Калуге неизвестный запустил фейерверк в военкомате

В одном из калужских военкоматов неизвестный мужчина запустил фейерверк, из-за чего напугал сотрудников учреждения, сообщил источник SHOT .

Инцидент произошел в здании комиссариата в Ферзиковском районе днем 19 июля. Работники услышали громкий звук, из-за чего спрятались под столами в своих кабинетах. Перед этим в помещение военкомата зашел мужчина.

Неизвестный гражданин держал в руках фейерверк. В холле он поджег пиротехнику, после чего решил быстро скрыться. Сбежать с места происшествия не получилось — мужчину оперативно задержали.

Свой поступок местный житель объяснил тем, что его заставили сделать это мошенники, которые развели на кредиты. Аферисты пообещали вернуть ему деньги, если тот запустит салют в одном из военкоматов.

Всего, пишет SHOT, были слышны четыре залпа, напоминающие взрывы. Почти сразу всех сотрудников эвакуировали через черный вход. Отмечается, что к серьезному возгоранию эта «акция» не привела.

Ранее мы сообщали, что неизвестный оставил без воды жителей ДНР и Донецка, нарушив работу трубопровода в Ростовской области.