На Солнце произошла одна из самых сильных вспышек за последнее время

Институт космических исследований Российской академии наук сообщил о произошедшей сегодня в 16:14 в рентгеновском диапазоне вспышке на Солнце, которая стала одной из крупнейших за последние пять лет.

Вспышка, зарегистрированная в группе пятен 3576 (S14E10), достигла самого высокого класса Х3.3 и продолжалась 38 минут.

Это явление сопровождалось нарушением КВ-радиосвязи и привлекло внимание ученых и астрономов по всему миру. Известно, что вспышки на Солнце могут оказывать влияние на радиосвязь и электронные системы на Земле, поэтому их наблюдение и анализ являются важными для науки и практики.

Ученые по всему миру ведут постоянный мониторинг активности Солнца и разрабатывают методы прогнозирования подобных вспышек для минимизации их негативного воздействия на нашу планету, космические аппараты и технику.

Метеозависимым людям рекомендуют принять меры, сохранять спокойствие, не перенапрягать себя и не заниматься тяжелым трудом.

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