На Сызранском НПЗ под Самарой ликвидировано открытое горение после атаки БПЛА

Ранее мы писали, что рано утром в субботу, 16 марта, под Самарой загорелся Сызранский нефтеперерабатывающий завод, персонал был экстренно эвакуирован. Позднее выяснилось , что за произошедшим стоят ВСУ, атаковавшие еще и находившийся неподалеку Новокуйбышевский НПЗ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Самарской области, в результате нескольких часов борьбы экстренных служб с огнем открытое возгорание было локализовано.

«По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в 09.03 (8.03 мск) на месте пожара на АО "Сызранский НПЗ" объявлена локализация открытого горения на площади 500 квадратных метров, в 13.25 (12.25 мск) объявлена ликвидация открытого горения», — приводится в сообщении ведомства.

Информации о пострадавших в результате инцидента не приводится. В настоящее время на НПЗ проводятся мероприятия по полной ликвидации возгорания.

Напомним, российский военкор Андрей Руденко обвинил Росгвардию, что она «проспала» нападение ВСУ на НПЗ под Самарой.