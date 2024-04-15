На Украине испугались обострения конфликта между Ираном и Израилем

Удары, которым Иран подвергает Израиль, могут положить начало войне между двумя государствами. Издание «Страна.ua» считает, что начавшийся конфликт вынудит США «закрыть» действующий на Украине фронт.

Авторы публикации выражают мнение о вероятности новой войны, частью которой может стать и США. Высказывается опасение, что в случае подобного развития событий американцы перестанут оказывать Киеву помощь, так как на два фронта работать им будет очень трудно. Кроме того, отмечается и возможность обострения ситуации на Тайване и Корейском полуострове.

Проанализировав все факты издание делает вывод, что в Вашингтоне постараются убедить Киев остановить продолжающиеся столкновения по линии фронта, договорившись с Россией.

Ранее мы писали о том, что по мнению политолога Брутера, если Израиль нанесет ответный удар по Ирану, это будет началом новой масштабной войны.