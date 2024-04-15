На Украине испугались обострения конфликта между Ираном и Израилем

Общество

Удары, которым Иран подвергает Израиль, могут положить начало войне между двумя государствами. Издание «Страна.ua» считает, что начавшийся конфликт вынудит США «закрыть» действующий на Украине фронт.

Авторы публикации выражают мнение о вероятности новой войны, частью которой может стать и США. Высказывается опасение, что в случае подобного развития событий американцы перестанут оказывать Киеву помощь, так как на два фронта работать им будет очень трудно. Кроме того, отмечается и возможность обострения ситуации на Тайване и Корейском полуострове.

Проанализировав все факты издание делает вывод, что в Вашингтоне постараются убедить Киев остановить продолжающиеся столкновения по линии фронта, договорившись с Россией.

Ранее мы писали о том, что по мнению политолога Брутера, если Израиль нанесет ответный удар по Ирану, это будет началом новой масштабной войны.

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