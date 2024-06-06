На Украине пограничники ловят уклонистов на вокзалах

На Украине в поисках уклонистов пограничники дежурят на железнодорожных вокзалах, находящихся в приграничном Ивано-Франковском районе. О данном факте сообщил пресс-офицер Черновицкого пограничного отряда одному из украинских медиа.

Как рассказал мужчина, многие нарушители выдают себя за туристов и пытаются отправиться в Говерлу или другие туристические места, чтобы после покинуть Украину. Пограничников можно встретить на железнодорожных станциях Ворохта, Татаров и Вороненко, хотя раньше их там никогда не было. У потенциальных призывников проверяют документы, транспорт, а также выясняют основания пребывания в приграничных районах.

По сведениям спикера, для многих отдыхающих подобные встречи являются полной неожиданностью. Бывает и так, что люди и вовсе проявляют не вполне адекватную реакцию.

Напомним, что 18 мая на Украине вступил в силу Закон об усилении мобилизации. Согласно документу, в течение 60 дней с этой даты все военнообязанные должны актуализировать личные данные в военкомате. Интересно, что повестку можно получить и в «электронном кабинете призывника». При этом, она будет считаться врученной, даже если человек ее не видел.

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