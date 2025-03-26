После вероятного урегулирования противостояния Украина желает видеть на своей территории иностранных военных, которые способны принимать участие в боях, а не обычных «миротворцев». Об этом сообщило France-Presse со ссылкой на заявление замруководителя главы офиса Владимира Зеленского Игоря Жовкву.

По словам чиновника, киевскому режиму не интересно показное присутствие Европы, а еще у него нет нужды в «миротворцах», «голубых касках» или еще ком-то. Он подчеркнул, что важно не количество иностранного контингента, а его готовность сражаться, обороняться, иметь нужное оборудование, а еще понимать, что Украина является «неизбежной частью европейской безопасности».

Кроме того, Жовква признал, что в Киеве понимают невозможность появления военных из других стран на линии соприкосновения. При этом он высказал предположение, что силы государств Европы, к примеру, могли бы помогать охранять границу с Белоруссией.

«Нам не нужно присутствие международных сил где-то во Львове», — добавил он.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ и посол страны в Великобритании Валерий Залужный заявил о том, что украинские военные ни при каких обстоятельствах не смогут дойти до Москвы.