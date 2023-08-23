«Надо действовать жестче»: боец СВО объяснил, почему сражения под Марьинкой и Авдеевкой такие кровопролитные

Спецоперация отличается от всех предыдущих военных конфликтов частым использованием новых технологий. Запад не устает поставлять Киеву боеприпасы, дальнобойное оружие, дроны и многое другое. Даже те, кто с 2014 года борются с нацизмом, отмечают, что с 2022 года ситуация поменялась.

Доброволец с позывным Татарин родился в Донбассе, и с «русской весны» вступил в бой за право говорить на русском языке.

«С началом СВО разной техники стало больше, активизировались ДРГ и спецгруппы», — отмечает ополченец, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом, по словам бойца, тактика боев довольно неравномерна в разных направлениях. Татарин сетует на то, что иногда российская армия слишком уж «миндальничает» с ВСУ.

«Заметьте, как относительно быстро мы взяли город Мариуполь, а теперь долго сидим на авдеевском и марьинском направлениях. Ответ лежит на поверхности: мы не перерезали пути снабжения, как это было с «Азовсталью», и теперь ВСУ идет нескончаемый поток подкрепления, провизии и оружия. Вот они и держатся», — отмечает Татарин.

Наш собеседник сравнивает взятие городов на СВО с осадой крепостей в средние века, когда атакующие не давали подвозить необходимое, и осажденные просто сдавались от голода и падения морального духа.

«Надо действовать жестче. Как только перережем пути снабжения и будем вести огонь по противнику, выводя из строя технику и живую силу, никто долго не продержится. Они будут под постоянным огневым контролем, а дороги будут заминированы. Победа будет за нами», — уверен доброволец.

Ранее мы рассказывали, как 20-летний парень отправился на передовую и погиб, защищая Родину.