Награды от Швелидзе, гжель и лазертаг: Подмосковье ярко отметило День молодежи в парке Талалихина

Московская область в День молодежи устроила настоящий праздничный марафон, собравший более 75 тысяч участников. Главной площадкой стал подольский парк имени Виктора Талалихина, где развернулись 23 тематические зоны. Здесь звучали песни, а капелла, расписывали арт-объекты в технике Гжель, учились управлять дронами и слушали лекции об Арктике. Министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе лично поздравила гостей и вручила награды самым активным.

Подмосковье гуляло ярко и с размахом 27 июня. Центром притяжения для молодежи со всего региона стал парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске, который превратился в огромную праздничную площадку. Сюда съехались активисты, волонтеры, творческие коллективы и участники форума «Мы — Россия» из Донецкой и Луганской Народных Республик. Организатором выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке администрации городского округа Подольск.

На торжественном открытии министр Екатерина Швелидзе обратилась к собравшимся с искренними словами:

«Мы вами очень гордимся. Гордимся вашими успехами в учебе, спорте, науке, творчестве. Спасибо всем тем, кто занимается волонтерством, помогает фронту, помогает жителям Московской области. В Подмосковье есть много мест, где вы можете развиваться, заниматься спортом, творчеством, добиваться успехов в учебе — это парки, школы, спортивные объекты, дома культуры. Мечтайте, дерзайте, ничего не бойтесь, наслаждайтесь, ищите друзей, поддерживайте близких и родных. И, конечно же, будьте счастливы!», — заявила министр.

Глава ведомства вручила заслуженные награды десяти молодым людям из разных городов региона. В их числе — активист «Молодой Гвардии» из Дубны Никита Лебедев, который организовал более 50 событий, и Максим Захаров из Егорьевска, собравший 300 голосов за благоустройство и запустивший «Снежный десант». Ольга Ульянова из Ленинского округа обеспечила стопроцентное трудоустройство подростков, а Денис Доля из Наро-Фоминска дважды выезжал с гуманитарной миссией в зону СВО.

Фото: [ День молодежи в Подольске ]

Праздник начался с молебна в Храме Воскресения Христова, задав добрый настрой на весь день. А дальше в парке закипела жизнь: на «Патриотической аллее» учили управлять беспилотниками, оказывать первую помощь и писали письма бойцам. Здесь же прошла встреча с участником СВО Артемом Падалкой. Свои площадки развернули «Движение Первых», ВСКС, «Волонтеры Подмосковья» и Подольский союз молодежи — с играми, мастер-классами и зонами совместного творчества.

Спортивную зону оккупировали турниры по лазертагу, воркауту, метанию ножей и настольному теннису. Гости с удовольствием подкреплялись на полевой кухне.

Главным визуальным хитом праздника стал арт-объект «Конь-огонь». Подольские художники расписали его в технике Гжель прямо на глазах у публики, превратив в мощный символ движения вперед. Рядом кипела работа у граффити-зоны, где объединение 365ART создавало яркие композиции на арт-кубах. А маркет «Бочка» собрал около 40 резидентов с изделиями ручной работы — каждый мог найти что-то уникальное.

Фото: [ День молодежи в Подольске ]

Для гостей из других городов работала зона «Подмосковье — это любовь», где волонтеры встречали теплом и дарили брендированный мерч. Романтики собирались на «Литературном пикнике» — под акустическую музыку и стихи. А волонтеры донорского движения проводили викторины и акцию по типированию костного мозга.

Образовательная программа тоже не подкачала. Эксперт по кибербезопасности Василий Леонов на пальцах объяснил, как не попасться мошенникам. Кандидат биологических наук Алексей Лупачев увлек аудиторию рассказом об исследованиях вечной мерзлоты в Арктике и работе в экстремальных условиях. А участник СВО Николай Гагич говорил о мужестве и долге — его выступление стало одним из самых проникновенных.

Кульминацией стала объединяющая акция «Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!»: во всех 89 регионах страны молодые люди исполнили песню «Конь» группы «Любэ», а капелла. В Подольске звучал Архиерейский хор Подольской епархии — мощно, душевно, до мурашек. Рядом работала особая фотозона признаний «Я люблю тебя!», где каждый мог сказать главные слова близким, городу или даже самому себе. Многие оставляли видеообращения — этот день стал по-настоящему теплым и искренним.

Богдан Кузнецов, приехавший на праздник из Жуковского, признался, что фестиваль покорил его атмосферой — по-настоящему молодежной, драйвовой и свободной. Особый восторг у парня вызвала сцена: яркие артисты и зажигательные хиты, под которые невозможно было устоять на месте. Однако главным открытием дня, по его словам, стали мастер-классы, где можно было не просто наблюдать, а стать полноправным участником процесса. Богдан отметил, что получил массу новых навыков, а главное — нашел единомышленников, с которыми уже строит планы на будущее. Искреннюю благодарность организаторам за этот яркий и душевный праздник он выразил отдельно.

Эстафету праздника подхватили десятки городов Подмосковья. В Жуковском зрителей впечатлило шоу мотофристайла. В Дмитрове соревновались в скейтбординге и трикинге. Красногорск окунулся в атмосферу этно-фестиваля «РУСь_СВЕТ» с ярмаркой и кукольными представлениями. В Лобне прошел самокат-фест с чемпионом России, в Реутове — турниры по картингу и армрестлингу, а в Звенигороде удивляли технологиями: собирали марсоход из LEGO и знакомились с робопсом. Дубна и вовсе продлила праздник на два дня. Итого — более 75 тысяч участников. Мероприятия прошли в рамках национального проекта «Молодежь и дети».