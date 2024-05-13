Награждение участников региональной акции «Добро в люди» состоялось в Подмосковье

В региональной акции «Добро в люди» приняли участие более ста тридцати волонтерских отрядов школ Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Отмечается, что участники совершали добрые дела и монтировали видеоролики, которые затем отправлялись организаторам. Награждение победителей прошло на торжественных линейках в школах и учреждениях среднего профессионального образования.

Примечательно, что победителями среди школ Московской области стали ребята из Балашихи, Люберец, Домодедово, Бронниц, Краснознаменска, Волоколамска, Можайска, Пушкинского и Богородского городских округов. А среди учреждений СПО региона награды получили учащиеся из Наро-Фоминска, Чеховского и Орехово-Зуевского городских округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил организовать бесплатный отдых в летних лагерях для детей участников СВО.