Губернатор Подмосковья поручил организовать бесплатный отдых в летних лагерях для детей участников СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил организовать бесплатных отдых в летних лагерях для детей участников специальной военной операции и ребят из малообеспеченных семей. Эту тему затронули в ходе традиционного совещания Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева уточнила, что бесплатных отдых для детей участников СВО организуют в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске.

«Этот лагерь — государственный, входит в топ-10 лучших лагерей нашей страны. Очень хорошие отзывы и детей, и родителей», — пояснила Болатаева.

Летом 2024 году там смогут отдохнуть порядка трех тысяч детей, формирование списка отдыхающих уже ведется. По словам зампреда, дети из малообеспеченных семей в регионе ежегодно ездят в морские лагеря. В этом году в четырех подобранных лагерях смогут отдохнуть 4,5 тысячи детей.

«Мы обеспечиваем не только детский отдых бесплатный, но и трансфер до этих лагерей на РЖД. Смены пройдут с июня по август», — уточнила она.

Помимо этого, областное Правительство оказывает поддержку закрепленным территориям на Донбассе и обеспечивает отдыхом детей из ДНР.

«У нас дети есть в зоне нашего, так скажем, особого внимания. Это и малообеспеченные семьи, о которых я уже сказала. Есть дети-инвалиды, дети-сироты и дети из многодетных семей. У нас предусмотрены различные льготы и бесплатные путевки. Есть также программы по компенсации за организованный отдых», — подчеркнула Болатаева.

Подробнее о получении компенсации можно узнать на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.