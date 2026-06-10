Налог вернут, пенсию удвоят: названы главные выплаты лета 2026, которые нужно успеть оформить

Летом 2026 года россиянам доступно сразу несколько мер господдержки, включая новую семейную налоговую выплату. Какие пособия можно оформить, кто имеет право и почему многие теряют деньги из-за недостатка информации, REGIONS рассказал кандидат экономических наук, декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий.

Главное нововведение этого лета — ежегодная семейная налоговая выплата. С 1 июня Социальный фонд начал принимать заявления от семей с двумя и более детьми.

Кто получит до 189 тысяч рублей

Выплата полагается родителям, если среднедушевой доход семьи за 2025 год ниже полутора прожиточных минимумов, нет долгов по алиментам и имущество соответствует требованиям. Суть механизма: налог пересчитывают по ставке 6% вместо 13%, а разницу возвращают семье. Максимальная сумма — 189 тысяч рублей. Заявления принимают до 1 октября через «Госуслуги», СФР или МФЦ.

Детские пособия

Единое пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин никуда не делось. Размер — 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Но в 2026 году ужесточили требования: каждый трудоспособный член семьи должен иметь официальный доход не менее восьми МРОТ за расчетный период.

Также можно оформить пособие по беременности и родам (максимум 955 836 рублей за 140 дней отпуска) и ежемесячную выплату по уходу за ребенком до полутора лет (до 83 021 рубля).

Что придет автоматически

Некоторые меры поддержки назначают без заявлений. С июня повышенную пенсию получают граждане, которым в мае исполнилось 80 лет: фиксированная выплата удваивается до 19 169,38 рубля. Аналогичный перерасчет — для пенсионеров с первой группой инвалидности.

Что часто упускают

Экономист отмечает: многие не пользуются всеми положенными мерами. В числе забытых — доплаты за уход за нетрудоспособными родственниками, надбавки за иждивенцев, выплаты ветеранам труда и региональные доплаты за долгий стаж. Действует принцип: нет заявления — нет выплаты.