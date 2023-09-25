«Нашли пустой подбитый танк»: бойцы СВО начали поиск пропавшего экипажа

Механик-водитель танка Антон В. уже почти год провел на спецоперации. За это время он не раз видел гибель боевых товарищей, но теперь у него появилась мечта — найти троих сослуживцев, которые пропали без вести.

Под Донецком есть населенный пункт, где идут бои уже несколько лет. Сейчас его заняли украинцы, но для Антона стало делом принципа взять город.

«Я очень хочу туда вернуться, потому что там остаются еще трое наших пацанов. Мы нашли только их брошенный и подбитый танк. Они считаются без вести пропавшими. Я надеюсь, что мои друзья в плену, ведь украинцы могли расправиться с ними на месте, но возле танка их не было», — размышляет мехвод в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, В. утверждает, что специалисты «пробивали» телефон одного из пропавших бойцов. Аппарат включался в районе местной больницы.

«Мы хотим попасть в эту больницу и расспросить персонал. Наверняка кто-то из врачей там останется, надо будет показать фотографии. Доктора или медсестры должны будут вспомнить танкистов, которые были тут пару месяцев назад», — выражает надежду Антон.

По словам солдата, у украинцев в том населенном пункте не так уж много пленных, возможно, всего те самые три человека. Именно поэтому стремление идти вперед у нашего собеседника только растет.

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