Самые первые жестокие бои в ДНР начались на авдеевской кромке, где держали оборону ополченцы. Об одном из самых страшных случаев гибели местного населения нам рассказал житель республики, теперь уже кадровый военный ВС РФ с позывным Татарин.

Буквально сегодня ночью украинцы вновь обстреляли Ясиноватую кассетными снарядами, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Но обстреливать этот город начали еще несколько лет назад.

«Однажды, уже будучи в ополчении, я заехал на рынок за кроссовками. Подхожу к знакомой продавщице, а у меня подошвы подвязаны веревками. Она меня спрашивает: «Вы же нас не дадите в обиду?», я говорю: «Не бойтесь, мы их сюда не пустим, все будет хорошо, я обещаю!» — вспоминает Татарин в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Благодарная женщина дала кроссовки ополченцу бесплатно. Тот сел в машину и поехал, а спустя минуту прямо по рынку украинцы ударили минометами 120-го калибра.

«Я разворачиваюсь, мчу обратно. Вижу, как эта женщина-продавец лежит разорванная: ни рук, ни ног у нее не было. У меня сердце упало, и до сих пор на душе тяжело, что я пообещал защитить и не смог», — делится боец.

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