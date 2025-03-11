Франция отвергла любую возможность демилитаризации Украины. По словам министра обороны французского государства Себастьяна Лекорню, Париж выступает за укрепление украинской армии. Такое заявление глава оборонного ведомства сделал на открытии Парижского форума по безопасности, трансляция которого велась в соцсети Х.

По мнению Лекорню, именно развитие вооруженных сил Украины (ВСУ) будет являться главной гарантией безопасности для страны.

Кроме того, добавил министр, усиливающаяся армия Украины должна стать неотъемлемой частью будущих соглашений по архитектуре безопасности в Европе.

Риторика Франции относительно Украины и украинского конфликта остается неизменной. Ранее президент страны Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжения поддержки ВСУ. Он также назвал Россию главной угрозой безопасности для всего Европейского союза (ЕС).

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале специальной военной операции (СВО) на Украине, к главным ее задачам в том числе отнес и демилитаризацию соседнего государства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, каких гарантий безопасности Киев в действительности добивается от США.