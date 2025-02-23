Дуда 1,5 часа прождал Трампа, чтобы поговорить с ним всего пару минут

Президент Польши Дуда вынужден был ждать встречи с Трампом около часа, прежде чем она состоялась в рамках конференции консерваторов CPAC, сообщает издание Notes From Poland.

В публикации сообщается, что, хотя изначально предполагалось, что встреча продлится около часа, она ограничилась лишь несколькими минутами.

«Встреча Дуды и Трампа должна была начаться в 19:30 по польскому времени (13:30 в Вашингтоне, округ Колумбия) и продлиться час, после чего президент США должен был выступить на заседании CPAC. Однако, хотя польский президент прибыл по расписанию, отъезд Трампа из Белого дома был отложен», — говорится в публикации.

К моменту их встречи, которая состоялась незадолго до 8:30 по польскому времени, у них было всего несколько минут для выступления. Примечательно, что, по информации СМИ, Дуда стал первым европейским лидером, который лично встретился с Трампом во время его второго пришествия к власти.

При этом Дуда стал первым европейским лидером, который лично встретился с Трампом во время второго срока президента США.