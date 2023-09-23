«Не бежать с шашкой наголо»: солдат назвал категории людей, которым нельзя идти на передовую

В тылу еще остаются мужчины, у которых есть желание уничтожать нацистов. Но некоторые из новобранцев доставляют командованию массу проблем и в целом понижают эффективность подразделений, отмечает Тертый.

«В первую очередь мешают проблемы с алкоголем. Если человек не может прожить и день без пива, у него зависимость. Бывали случаи, когда и на передовой некоторые изыскивали возможность прикладываться к бутылке. И эти люди смертники: они не могут быть бдительными и адекватными, к тому же мешают работе остальных товарищей. На них нельзя положиться», — подчеркивает солдат.

Мужчин, у которых не подходит военно-учетная специальность к тому, чем они собираются заниматься на СВО, тоже не ждут. Армия РФ — это профессионалы, которые умеют стрелять из любого оружия, знают, как делать укрытия и много чего еще.

«Непрофессионал, еще и с лишним весом, нам тоже ни к чему. На местах добровольцев отсеивают не очень хорошо, и когда такие попадают на фронт к разведчикам или штурмовикам, тоже становятся обузой. Таких приходится постоянно опекать и всему учить с нуля. А нам нужна поддержка, а не «дети», — замечает Тертый.

Третьей опасностью становится безбашенность, когда человек в порыве сражаться за справедливость воображает себя Терминатором, добавляет Тертый.

«Каким бы ни был профессионалом человек, он должен здраво оценивать обстановку и не бежать с шашкой наголо, считая себя неуязвимым. Это опять же подводит под риск всю команду», — заключает Тертый, говоря с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее штурмовики освоили совершенную технику перемещения.