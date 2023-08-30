«Отражать огонь и идти вперед»: штурмовики освоили совершенную технику перемещения

Когда солдат не первый месяц работает на передовой, он начинает учиться сам и внимать урокам старших товарищей. Боец Константин В. убежден, что не всегда приходится действовать по классической военной науке.

При подготовке мобилизованных и добровольцев применяют достаточно консервативную методику преподавания пехотного боя, считает Константин. Действия пехоты идут по очереди.

«Например, нам говорили про атаку по фронту цепью вне досягаемости от линии огня артиллерии. И главный принцип был — сначала подави огонь, потом двигайся. В принципе, подавление необязательно, но подразумевалось, что пехотинец под результативным огнем противника должен был что-то решить с этим огнем прежде, чем начинать перемещение», — поясняет солдат.

Однако в реальности бойцы столкнулись с совершенно другим поведением на штурме. Военнослужащий видел, как работают профессионалы из ЧВК. Они стали настоящими универсальными солдатами.

«На деле ты должен фактически уметь делать сразу все: и поражать либо подавлять, и одновременно двигаться. Причем движение идет очень интенсивное», — добавляет пехотинец, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Константин и его товарищи переняли эту технику от наемников, и вскоре выяснилось, что она эффективнее. Так бойцы и учатся друг друга, резюмирует наш собеседник.

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